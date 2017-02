Plus d'infos sur l'exposition Distyl les sens à Saint Pierre

Exposition sensorielle et inédite de l'artiste réunionnais Charly LESQUELIN. A travers une trentaine d'oeuvres, principalement des natures mortes, objets témoins d'un univers agricole, toile de fond de son histoire familiale, Charly nous invite à une distillation picturale et nous plonge dans l'atmosphère des Correspondances de Baudelaire où "les parfums, les couleurs et les sons se répondent"

Site web : http://www.sagadurhum.fr

Infos réservation :

Accès libre et indépendant du musée - Pour tout renseignement : 0262 35 81 90